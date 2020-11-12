Грабитель-сладкоежка был задержан в Петрозаводске

Росгвардейцы задержали молодого человека, который унес из магазина шоколад.

Днём 11 ноября автопатрули города получили информацию из дежурной части полиции Петрозаводска о грабеже, совершённом в одном из магазинов на Лососинском шоссе. Об этом сообщают в Росгвардии.

Группа задержания вневедомственной охраны выдвинулась в сторону Древлянки, где совместно с сотрудниками патрульно-постовой службы полиции приступила к отработке территории.

В трёх кварталах от места преступления, во дворах многоэтажных домов, по ориентировке был задержан подозреваемый. Его доставили в ограбленный магазин, где продавцы подтвердили, что именно этот человек спрятал под курткой семь наборов шоколада. Молодой человек был замечен продавцом, но на требование остановиться не отреагировал и скрылся.

Преступное деяние попало на камеры видеонаблюдения. В отношении 18-летнего молодого человека возбуждено уголовное дело по статье "Грабёж".

Ранее сообщалось, что житель Карелии промчался мимо кассы с 10 шоколадными наборами.