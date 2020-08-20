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Житель Карелии промчался мимо кассы с 10 шоколадными наборами

Новости. Криминал
11:06, 21 Августа 2020
фото: © pixabay.com
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В Кондопоге и Медвежьегорске вневедомственная охрана задержала правонарушители, сообщили в управлении Росгвардии по Карелии.

В Медвежьегорске 20 августа 42-летняя местная жительница пыталась украсть из сетевого магазина на улице К. Либкнехта товар на сумму около 1,3 тысячи рублей.

В три раза больший ущерб причинил торговой точке Кондопоги, расположенной на Октябрьском шоссе, юный житель города. В зале самообслуживания он взял десять коробок шоколадных наборов на общую сумму 3,6 тысячи рублей, спрятал их и пронёс мимо кассы.

Злоумышленника передали полиции.

Ранее росгвардейцы Карелии задержали в магазине подозрительного покупателя.

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Комментарии

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кир
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