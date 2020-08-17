Росгвардейцы Карелии задержали в магазине подозрительного покупателя

В Кондопоге в магазине задержали покупателя, которого директор заподозрила в хищении, совершенном ранее, сообщили в управлении Росгвардии Карелии.

Днём 14 августа на пульт централизованной охраны районного отдела вневедомственной охраны Кондопоги поступил сигнал тревоги из магазина, расположенного на улице Заводской.

Магазин торгует хозяйственными товарами. Когда группа задержания прибыла на объект, директор пояснила, что нажала тревожную кнопку в связи с тем, что заметила в числе посетителей мужчину, который ранее совершил мелкое хищение, и по факту данного происшествия в полицию написано заявление.

При установлении личности выяснилось, что гражданину 43 года, он проживает в Кондопоге. Его задержали и передали участковому уполномоченному полиции для дальнейшего разбирательства.