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Грабители из канализации вскрыли 20 банковских сейфов и уползли обратно в трубу

Новости. Общество
19:10, 06 Ноября 2020
фото: IBT
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В итальянском городе Милан вооруженные бандиты уползли из ограбленного банка по канализационной трубе.

Ограбление произошло во вторник, 3 ноября. Двое грабителей ворвались в отделение банка Crédit Agricole через главный вход и направили оружие на его сотрудников. Затем из канализационного люка в помещении банка вылезли еще двое злоумышленников. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на издание The Guardian.

Пока они вскрывали сейфы, одному из сотрудников банка удалось сбежать, двух других грабители взяли в заложники. Тем временем банк окружили десятки сотрудников полиции. Когда они попытались войти в банк, злоумышленники включили пожарную сигнализацию, воспользовались начавшейся неразберихой и скрылись в люке. Полицейские бросились за ними, но не смогли их найти.

Во время ограбления злоумышленникам удалось обчистить 20 индивидуальных сейфов. Информации об их содержимом нет.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Бездельник
2020-11-06 19:33:52
Различные сценарии ограблений досконально отработаны Голивудом в уйме боевиков. В Милане сработал один из множества подобных. :)
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