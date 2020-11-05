Грабители из канализации вскрыли 20 банковских сейфов и уползли обратно в трубу

В итальянском городе Милан вооруженные бандиты уползли из ограбленного банка по канализационной трубе.

Ограбление произошло во вторник, 3 ноября. Двое грабителей ворвались в отделение банка Crédit Agricole через главный вход и направили оружие на его сотрудников. Затем из канализационного люка в помещении банка вылезли еще двое злоумышленников. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на издание The Guardian.

Пока они вскрывали сейфы, одному из сотрудников банка удалось сбежать, двух других грабители взяли в заложники. Тем временем банк окружили десятки сотрудников полиции. Когда они попытались войти в банк, злоумышленники включили пожарную сигнализацию, воспользовались начавшейся неразберихой и скрылись в люке. Полицейские бросились за ними, но не смогли их найти.

Во время ограбления злоумышленникам удалось обчистить 20 индивидуальных сейфов. Информации об их содержимом нет.