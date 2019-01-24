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Новости. Общество
07:25, 24 Января 2019
фото: pixabay.com

Граждане Украины чаще всех переезжают в Карелию по программе переселения соотечественников

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Управление труда и занятости Карелии опубликовало состав соотечественников, которые возвращаются в республику по программе переселения россиян из-за рубежа.

19 января правительство страны согласовало государственную программу республики Карелия "Оказание содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом", рассчитанную на семь лет. 

Согласно этой программе, с 2019 по 2025 год Карелия планирует принять 2000 соотечественников. Срок реализации прежней программы завершился в минувшем году.

По информации управления труда и занятости республики, более половины соотечественников, ранее прибывших в Карелию, - граждане Украины. Традиционно активное участие в программе принимают граждане Армении, Узбекистана, Казахстана и Молдовы. В 2018 году значительно увеличилось количество участников из Казахстана и Беларуси. Активный интерес к условиям переезда в республику проявляют соотечественники из Германии, сообщают в управлении.

Карелия принимает участие в госпрограмме по добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, в течение восьми лет. За это время в республику прибыло более 4,5 тысяч соотечественников, 72 % из них составляют граждане трудоспособного возраста, их средний возраст 30-35 лет. 

91 % соотечественников, переселившихся в Карелию в прежние годы, являются квалифицированными кадрами, в том числе порядка 40 % участников имеют высшее профессиональное образование. Около 7-10 % участников программы ежегодно – это студенты, получающие образование в республике, заявляют органы власти.

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