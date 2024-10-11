В Карелии семью участника СВО досрочно переселили из аварийного жилья

Семья участника СВО из поселка Бочилово получила ключи от новой квартиры в Пудоже.

Алексей Зубов, глава Пудожского района, вручил ключи от двухкомнатной квартиры дедушке участника СВО, Александра. Как сообщили в администрации, ранее Александр и его семья проживали в неблагоустроенном фонде в поселке Бочилово и находились в очереди на переселение по программе переселения из аварийного жилья.

Как отмечается, благодаря принятому в республике решению о досрочном расселении граждан из аварийного жилья, семья Александра получила возможность улучшить свои жилищные условия.

По инициативе Главы Республики Карелия Артура Парфенчикова приоритет при предоставлении жилья по социальному найму во внеочередном порядке отдается семьям участников специальной военной операции, многодетным семьям и семьям с инвалидами.