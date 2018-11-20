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Новости. Общество
22:00, 20 Ноября 2018
фото: Pixabay

Гречка подорожала в два раза

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Цены на дешевевшую до недавнего времени гречку скоро пойдут вверх, рассказала "Российской газете" заместитель генерального директора Института конъюнктуры аграрного рынка Ирина Глазунова.

"Гречка перестала дешеветь в звене производства и в опте, что связано с ростом цен на гречиху", - говорит эксперт. Это значит, что производители начали предлагать свой товар оптовикам и переработчикам по более высокой цене. Так, в Алтайском крае от минимальной цены этого сезона в 5,5 тысячи рублей гречиха выросла до 10-10,5 тысячи рублей за тонну, приводит пример эксперт.

"Вероятно подорожание гречки и в торговых сетях. Однако, учитывая высокое предложение, рост вряд ли будет значительным", - указывает Ирина Глазунова.

Тем временем цены на другую популярную крупу - рис - будут стабильны, сколь-либо значительного роста в перспективе вряд ли стоит ожидать, считает эксперт.

Поспособствует этому хороший урожай. "Валовой сбор риса, несмотря на сокращение посевов, будет весьма хорошим, не ниже, чем в прошлом году. Причина - более высокая урожайность", - говорит Ирина Глазунова.

А вот цены на стремительно дорожавшее пшено наконец-то притормозят. Покупатели оказались не готовы к дальнейшему подорожанию крупы, потому рост цен на пшено на крупозаводах и в оптовом звене приостановился, говорит эксперт. "В рознице рост еще сохраняется, но не исключено, что в ближайшее время он также завершится", - отмечает она.

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