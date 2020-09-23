Греф объяснил превращение Сбербанка в Сбер

Сбербанк сменил название на Сбер и показал новый логотип.

Ребрендинг банка в ходе конференции представил глава Сбера Герман Греф.

"Для фирменного знака Сбера взяли самое главное от нашего банковского наследия. Галочку — символ нашей целеустремленности и ориентированности на пользу для человека. Наш круг — символ нашей сфокусированности на потребностях людей, и создании возможностей и комфорта для них. Мы остались зеленым финансовым брендом, но добавили много разнообразия, в том, чем мы занимаемся, и чем полезны для клиентов. И главное, мы взяли на себя амбиционную задачу — экономить людям максимум времени", — сказал Греф.

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