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Греф объяснил превращение Сбербанка в Сбер

Новости. Общество
16:23, 24 Сентября 2020
фото: РИА Новости / Виталий Белоусов
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Сбербанк сменил название на Сбер и показал новый логотип.

Ребрендинг банка в ходе конференции представил глава Сбера Герман Греф.

"Для фирменного знака Сбера взяли самое главное от нашего банковского наследия. Галочку — символ нашей целеустремленности и ориентированности на пользу для человека. Наш круг — символ нашей сфокусированности на потребностях людей, и создании возможностей и комфорта для них. Мы остались зеленым финансовым брендом, но добавили много разнообразия, в том, чем мы занимаемся, и чем полезны для клиентов. И главное, мы взяли на себя амбиционную задачу — экономить людям максимум времени", — сказал Греф.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Беня
2020-09-24 16:58:22
Шото сразу не подумал - это уже вторая компания по ребрендингу. Опять тратит мои проценты от вкладов, шоб мне не достались. Не сидится ему спокойно. Лучше бы очередями занялся.
Изя
2020-09-24 16:53:57
И это правильно . Кредиты взятые в Сбербанке Сберу отдавать не надо ? :)
новый
2020-09-24 16:58:51
Изя, ты нищеброд вечный. Только о кредитах и думаешь. Работу себе найди.
Изя
2020-09-24 17:18:33
Ты обыкновенное престарелое дверьми .
Беня
2020-09-24 16:52:59
А очереди все равно остались. Гы-ы-ы :)
Может место проклятое?
zanoza
2020-09-24 16:38:46
Так люди уже давно этот банк так называют.
кир
2020-09-24 16:28:15
Мне нравится новый логотип.
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