«Грибной сезон продолжается»: жители Карелии хвастаются своей добычей в Сети (ФОТОФАКТ)

Любители «тихой охоты» делятся в соцсетях фото урожаем грибов.
В паблике «Весь Петрозаводск | Карелия» подписчики демонстрируют результаты своих походов в лес за грибами.
«Грибной сезон продолжается! Собрали в районе Ботанического сада», — пишет автор фото, опубликованного в паблике.
«Чтобы не говорили, грибы в лесу есть… Немного, но есть. На суп и жареху за пару часов точно можно набрать», — комментируют фото подписчики.
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