«Грибной сезон продолжается»: жители Карелии хвастаются своей добычей в Сети (ФОТОФАКТ)

Любители «тихой охоты» делятся в соцсетях фото урожаем грибов.

В паблике «Весь Петрозаводск | Карелия» подписчики демонстрируют результаты своих походов в лес за грибами.

«Грибной сезон продолжается! Собрали в районе Ботанического сада», — пишет автор фото, опубликованного в паблике.

«Чтобы не говорили, грибы в лесу есть… Немного, но есть. На суп и жареху за пару часов точно можно набрать», — комментируют фото подписчики.