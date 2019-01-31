Гришковец выступит весной в Петрозаводске

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Драматург и актер Евгений Гришковец представит в Музыкальном театре Карелии новый спектакль "Предисловие".
"Предисловие" - настоящее откровение Евгения Гришковца. Это глубокий и животрепещущий процесс воспоминаний. Это рассказ о школьных временах, о первой любви, о страданиях и унижениях на Русском острове, службе, о цене, которую заплатил автор за свое творчество. Это история чудесного появления на свет спектакля "Как я съел собаку", - рассказали организаторы.
Спектакль состоится 4 марта в 19.00.
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