Грозы, ливни и град сегодня накроют всю Карелию

МЧС предупреждает об ухудшении погодных условий 23 июня на всей территории республики.

По информации Карельского Гидрометцентра, с 10 до 13 часов 23 июня, с сохранением до конца дня, местами по Карелии ожидаются грозы, ливни, град при грозах усиление ветра до 15-17 м/с.

Под действие неблагоприятного явления могут попасть все районы республики, включая Петрозаводск и Костомукшу.

В МЧС Карелии рекомендуют:

• не приближаться к проводам, провисшим низко над землей;

• не рубить самостоятельно деревья, упавшие на провода; рубку насаждений вблизи проводов можно производить только после отключения линий электропередачи;

• ограничить поездки на личном автотранспорте;

• ограничить нахождение детей на улице, а при необходимости только под контролем взрослых;

• ограничить движение по пешеходным подвесным мостам;

• владельцам частных домов принять меры по подготовке ливневых канализаций, водоотводных канав;

• ограничить выход всех видов плавсредств (в том числе, самодельных) в акватории крупных водоёмов.

Ранее МЧС предупреждало о непогоде в пяти районах Карелии.