Грозы, ливни и град сегодня накроют всю Карелию

МЧС предупреждает об ухудшении погодных условий 23 июня на всей территории республики.
По информации Карельского Гидрометцентра, с 10 до 13 часов 23 июня, с сохранением до конца дня, местами по Карелии ожидаются грозы, ливни, град при грозах усиление ветра до 15-17 м/с.
Под действие неблагоприятного явления могут попасть все районы республики, включая Петрозаводск и Костомукшу.
В МЧС Карелии рекомендуют:
• не приближаться к проводам, провисшим низко над землей;
• не рубить самостоятельно деревья, упавшие на провода; рубку насаждений вблизи проводов можно производить только после отключения линий электропередачи;
• ограничить поездки на личном автотранспорте;
• ограничить нахождение детей на улице, а при необходимости только под контролем взрослых;
• ограничить движение по пешеходным подвесным мостам;
• владельцам частных домов принять меры по подготовке ливневых канализаций, водоотводных канав;
• ограничить выход всех видов плавсредств (в том числе, самодельных) в акватории крупных водоёмов.
Ранее МЧС предупреждало о непогоде в пяти районах Карелии.
Комментарии