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Грозы, ливни и град сегодня накроют всю Карелию

Новости. Погода
09:05, 23 Июня 2021
фото: © Столица на Онего

МЧС предупреждает об ухудшении погодных условий 23 июня на всей территории республики.

По информации Карельского Гидрометцентра, с 10 до 13 часов 23 июня, с сохранением до конца дня, местами по Карелии ожидаются грозы, ливни, град при грозах усиление ветра до 15-17 м/с.

Под действие неблагоприятного явления могут попасть все районы республики, включая Петрозаводск и Костомукшу.

В МЧС Карелии рекомендуют:
• не приближаться к проводам, провисшим низко над землей;
• не рубить самостоятельно деревья, упавшие на провода; рубку насаждений вблизи проводов можно производить только после отключения линий электропередачи;
• ограничить поездки на личном автотранспорте;
• ограничить нахождение детей на улице, а при необходимости только под контролем взрослых;
• ограничить движение по пешеходным подвесным мостам;
• владельцам частных домов принять меры по подготовке ливневых канализаций, водоотводных канав;
• ограничить выход всех видов плавсредств (в том числе, самодельных) в акватории крупных водоёмов.

Ранее МЧС предупреждало о непогоде в пяти районах Карелии.

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Комментарии

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Изя
2021-06-23 09:16:46
Береги себя и кота , кир . Не шатайся без дела по городу ))) :)
кир
2021-06-23 09:59:16
Изя, спасибо. Есть ещё добрые люди на свете, - промурлыкал кот.)))
Гость
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