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Ветер, ливни и грозы надвигаются на север Карелии

Новости. Погода
20:12, 22 Июня 2021
фото: © РИА Новости / Макс Ветров

Непогода ожидается в пяти районах Карелии, предупреждает МЧС.

По информации МЧС, ночью и утром 23 июня по севернымрайонам Карелии сохранятся ливни, грозы, при грозах усиление ветра.

Под действие неблагоприятного явления могут попасть: Костомукша, а также Беломорский, Калевальский, Кемский, Лоухский муниципальные районы.

В МЧС рекомендуют: не приближаться к проводам, провисшим низко над землей; не рубить самостоятельно деревья, упавшие на провода; рубку насаждений вблизи проводов можно производить только после отключения линий электропередачи; ограничить поездки на личном автотранспорте; ограничить нахождение детей на улице, а при необходимости только под контролем взрослых; ограничить движение по пешеходным подвесным мостам; владельцам частных домов принять меры по подготовке ливневых канализаций, водоотводных канав; ограничить выход всех видов плавсредств (в том числе самодельных) в акватории крупных водоёмов.

 

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