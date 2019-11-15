Грудинин объявил, что будет баллотироваться в президенты

Политик, директор Совхоза имени Ленина Павел Грудин на пресс-конференции заявил, что планирует баллотироваться на выборы президента в 2024 году.

Грудин пообещал в случае прихода к власти распустить действующий состав Госдумы, организовать досрочные выборы, а также национализировать доходы, которые были получены незаконным путем, сообщается на сайте партии.

Несмотря на определенные проблемы с КПРФ, Грудинин, по его словам, считает, что это единственная идеология, которая может победить "либерально-олигархическую идеологию".



"Я пойду только от КПРФ. Но если они выдвинут другого человека, значит, я буду поддерживать его", – добавил он.

Грудинин также назвал основные тезисы своей предвыборной программы: роспуск состава Госдумы и организация досрочных выборов, а также национализация доходов, которые были получены незаконным путем. Кроме того, он сообщил, что планирует заниматься краудфандингом.

20 июня президент России Владимир Путин на прямой линии ответил на вопрос соотечественников о том, сможет ли экс-кандидат в президенты РФ Павел Грудинин возглавить правительство. У Грудинина много банковских счетов за границей, ему нужно вывести счета из офшоров – только после этого можно будет принимать решение о назначении его премьер-министром, подчеркнул Путин.

21 марта Центральная избирательная комиссия России не разрешила экс-кандидату в президенты России Павлу Грудинину забрать депутатский мандат в Госдуме, ранее принадлежавший академику Жоресу Алферову. Алферов скончался в начале марта на 89-м году жизни, после этого руководство КПРФ предложило передать мандат депутата Госдумы участнику президентской гонки 2018 года.

В ЦИК объяснили, что Грудинин не закрыл иностранные счета до регистрации кандидатом в Госдуму в 2016 году. Зампред ЦИК Николай Булаев сослался на норму закона, согласно которой полномочия депутата Госдумы прекращаются, если в период, когда он был зарегистрирован в качестве кандидата, установлено, что у него не были закрыты счета и хранились деньги в иностранных банках за пределами России, а также использовались другие иностранные финансовые инструменты.