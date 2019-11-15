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Новости. Общество
20:40, 15 Ноября 2019
фото: © Михаил Терещенко/ТАСС

Грудинин объявил, что будет баллотироваться в президенты

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Политик, директор Совхоза имени Ленина Павел Грудин на пресс-конференции заявил, что планирует баллотироваться на выборы президента в 2024 году.

Грудин пообещал в случае прихода к власти распустить действующий состав Госдумы, организовать досрочные выборы, а также национализировать доходы, которые были получены незаконным путем, сообщается на сайте партии. 

Несмотря на определенные проблемы с КПРФ, Грудинин, по его словам, считает, что это единственная идеология, которая может победить "либерально-олигархическую идеологию".

"Я пойду только от КПРФ. Но если они выдвинут другого человека, значит, я буду поддерживать его", – добавил он.

Грудинин также назвал основные тезисы своей предвыборной программы: роспуск состава Госдумы и организация досрочных выборов, а также национализация доходов, которые были получены незаконным путем. Кроме того, он сообщил, что планирует заниматься краудфандингом.

20 июня президент России Владимир Путин на прямой линии ответил на вопрос соотечественников о том, сможет ли экс-кандидат в президенты РФ Павел Грудинин возглавить правительство. У Грудинина много банковских счетов за границей, ему нужно вывести счета из офшоров – только после этого можно будет принимать решение о назначении его премьер-министром, подчеркнул Путин.

21 марта Центральная избирательная комиссия России не разрешила экс-кандидату в президенты России Павлу Грудинину забрать депутатский мандат в Госдуме, ранее принадлежавший академику Жоресу Алферову. Алферов скончался в начале марта на 89-м году жизни, после этого руководство КПРФ предложило передать мандат депутата Госдумы участнику президентской гонки 2018 года.

В ЦИК объяснили, что Грудинин не закрыл иностранные счета до регистрации кандидатом в Госдуму в 2016 году. Зампред ЦИК Николай Булаев сослался на норму закона, согласно которой полномочия депутата Госдумы прекращаются, если в период, когда он был зарегистрирован в качестве кандидата, установлено, что у него не были закрыты счета и хранились деньги в иностранных банках за пределами России, а также использовались другие иностранные финансовые инструменты.

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Комментарии

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Писарев
2019-11-15 22:41:25
Никуда Грудинин не будет баллотироваться, во всяком случае от КПРФ. Шлейф скандалов за ним слишком большой. КПРФ будет двигать Платошкина. Как говориться - шило на мыло.
бюджет
2019-11-15 21:44:55
Решение правильное, но надеятся на КПРФ? Может знает, что Зюганова отправят на пенсию, а так надо привлекать все силы, например ПДС НПСР, Левый Фронт.
кир
2019-11-15 21:12:53
Дай бог, дожить ему до выборов.
Козьма
2019-11-15 21:16:53
кир, И это правильное ему пожелание . Молодец , видно , что грудиненец .
Козьма
2019-11-15 21:07:14
Почему нет , только " за " , если подполковник ФСБ как то правит страной двадцать лет и страна оказалась в развале , почему директор знаменитого совхоза не может править Россией , в ограниченные Конституцией сроки и сделать жизнь народа сказкой , а не каторгой как сейчас . Пора завязывать с развалом и начинать восстанавливать Россию и очищать её от коррупции и ворья , и жадных чиновников , олигархов
Местные боты , писать мне ничего не надо , мне это не интересно .
Козьма
2019-11-15 22:04:59
Есть только одно " но " , Зюганов его предаст в угоду действующей власти , а народ его поддержит . 86 % респондентов в интернете голосуют в опросах за Грудинина .
кир
2019-11-15 21:17:05
Козьма, ты сам не интересен, чтобы тебе писать. Нет уж, увольте.
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