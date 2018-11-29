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Новости. Общество
20:20, 29 Ноября 2018
фото: РИА Новости / Кирилл Каллиников

Группа "Серебро" объявила о распаде

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C февраля 2019 года группа Serebro останется без солисток. Вслед за объявившей об уходе Ольгой Серябкиной покинуть коллектив решили другие участницы.

"Нынешний состав – Оля, Катя, Таня – прекращает свое существование в феврале 2019 года. Я делаю акцент на слове "состав", потому что Serebro не заканчивается", – написала Серябкина в Instagram 28 ноября.

Она отметила, что девушки не прощаются со своими поклонниками, так как не уходят из музыки, пишут "Известия".

Екатерина Кищук на своей странице в соцсети отметила, что группа объявляет начало кастинга. Желающих поучаствовать просят в срок до 4 декабря выкладывать в своих профилях в Instagram минутные видео с исполнением любой песни. Рядом просят указывать фамилию, имя, возраст, рост и ставить хештег #serebrocasting.

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