Группа "Серебро" объявила о распаде

C февраля 2019 года группа Serebro останется без солисток. Вслед за объявившей об уходе Ольгой Серябкиной покинуть коллектив решили другие участницы.

"Нынешний состав – Оля, Катя, Таня – прекращает свое существование в феврале 2019 года. Я делаю акцент на слове "состав", потому что Serebro не заканчивается", – написала Серябкина в Instagram 28 ноября.

Она отметила, что девушки не прощаются со своими поклонниками, так как не уходят из музыки, пишут "Известия".

Екатерина Кищук на своей странице в соцсети отметила, что группа объявляет начало кастинга. Желающих поучаствовать просят в срок до 4 декабря выкладывать в своих профилях в Instagram минутные видео с исполнением любой песни. Рядом просят указывать фамилию, имя, возраст, рост и ставить хештег #serebrocasting.