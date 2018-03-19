Группировку сил для тушения лесных пожаров увеличили в Карелии

В республике утвердили сводный план тушения лесных пожаров на 2018 год, в соответствии с которым группировка привлекаемых сил и средств для борьбы с огнем увеличена.

Глава Карелии Артур Парфенчиков утвердил сводный план тушения лесных пожаров на территории Карелии на период пожароопасного сезона 2018 года, сообщает министерство природных ресурсов и экологии республики.

Ранее в регионе правительство утвердило план мероприятий по охране лесов от пожаров на территории Карелии в 2018 году.

По сравнению с 2017 годом группировка сил и средств увеличена на двести человек и составляет 3248 человек и 1828 единиц техники, пишут "Вести Карелии".

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