Группировку сил для тушения лесных пожаров увеличили в Карелии

По теме
Загрузка...
В республике утвердили сводный план тушения лесных пожаров на 2018 год, в соответствии с которым группировка привлекаемых сил и средств для борьбы с огнем увеличена.
Глава Карелии Артур Парфенчиков утвердил сводный план тушения лесных пожаров на территории Карелии на период пожароопасного сезона 2018 года, сообщает министерство природных ресурсов и экологии республики.
Ранее в регионе правительство утвердило план мероприятий по охране лесов от пожаров на территории Карелии в 2018 году.
По сравнению с 2017 годом группировка сил и средств увеличена на двести человек и составляет 3248 человек и 1828 единиц техники, пишут "Вести Карелии".
Подробнее читайте в материале издания.
По теме
Выбор читателей
14.03.2018, 11:01
15.03.2018, 12:26
14.03.2018, 16:54
18.03.2018, 09:05
13.03.2018, 12:46
Аналитика
18.03.2018 16:39
Политкухня
В Петрозаводске доверенные лица кандидатов в президенты РФ, члены политических партий поделились своими мыслями о явке в Карелии и избирательной кампании в целом.
16.03.2018 15:40
15.03.2018 12:06
15.03.2018 11:06
14.03.2018 11:01
Чтиво
Сегодня 13:09
Без политики
Наш соотечественник предприниматель из Литвы Олег Ковригин, который приехал в Карелию с желанием создать в нашей республике лучшую офтальмологию в России, пригласил журналистов трех ведущих карельских изданий в Белоруссию, чтобы показать, как там работают построенные им офтальмологические центры.
07.03.2018 13:27
06.03.2018 14:05
01.03.2018 12:49
Медиа
Сегодня 10:22
Комментарии