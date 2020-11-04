Грузоперевозчики из числа ИП в Карелии получили право на "арктические" льготы

Индивидуальные предприниматели, которые занимаются грузоперевозками в районах Карелии, включенных в Арктическую зону России, получили право на ряд налоговых льгот.

Это следует из разъяснений, подготовленных министерством экономического развития республики.

ИП - грузоперевозчики могут воспользоваться следующими "арктическими" налоговыми льготами:

– 0% в федеральную часть налога на прибыль в течение 10 лет;

– 0 % в региональную часть налога на прибыль в течение первых 5 лет и 5% последующих 5 лет.

О других льготах для этих индивидуальных предпринимателей читайте в интернет-газете "Вести Карелии".