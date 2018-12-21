Везет всем, повезет и вам

"Везет Всем" - это онлайн-сервис, специализирующийся на различных грузоперевозках.

"Мы всем возили понемногу...", мог бы сказать классик, если бы жил в наше время и работал в компании "Везет всем". Надежные перевозчики, гарантированные цены, страхование и поиск грузов, отслеживание маршрута. Уведомления об операциях в СМС или по e-mail. И все бесплатно. Кроме перевозки, увы.

Сервис перевозок. Зачем и для кого

"Из пункта А в пункт Б". Так начинались многие математические задачи в начальной школе. Школа жизни показала: из всех других задач, эта касается всех. Людям, фирмам, государствам: всем надо что-то куда-то перевезти. Это клиенты. Еще есть люди, фирмы, государства, которые готовы перевезти все, что угодно, куда угодно. Это перевозчики. В этом уравнении с двумя известными, должен быть третий, который как знак равенства соединит обе стороны. Сервис объединяет клиентов и перевозчиков. Для этого он создан, этому он служит, на этом зарабатывает.

Как это работает

Все, что надо сделать, чтобы воспользоваться услугами по перевозке, зайти на сайт сервиса Везет всем и создать заявку.

И ждать. Когда будет предъявлен список перевозчиков. Затем выбирать подходящую машину и цену. На сайте сообщается, что экономия на цене может составить до 70%.

Выгода клиента очевидна. Но зачем это нужно перевозчикам? Число тех, кто сотрудничает с компанией, превышает 205000, что доказывает: им это тоже выгодно. Потому что работать без посредников, не искать заказы и зарабатывать на своей репутации не может быть невыгодно.

Вы клиент? Тогда вам в компанию "Везет всем"

Итак, назрела необходимость перевезти нечто из пункта А в пункт Б. И не просто перевезти, но погрузить, разгрузить, поднять на этаж, где нет даже лифта. И, желательно, чтоб недорого. И чтобы в желаемое время. Перечень всех требований составляет содержание запроса. Выглядит это так:

Что указать в запросе?

Одна из приятных особенностей компании очень удобный, информативный и функциональный сайт. Создание запроса не составит трудности. В запросе указать:

пункт погрузки;

пункт разгрузки;

перечень и характеристики груза;

необходимость грузчиков;

Дату и время транспортировки;

желаемый бюджет;

дополнительные условия;

Запрос поступает в обработку немедленно. Может быть, оператор позвонит вам, чтобы уточнить те или иные подробности.

А дальше?

Затем требования передаются перевозчикам, список которых имеется в базе компании. По сути, объявляется аукцион, и водители начинают бороться за ваш заказ. Конкуренция отражается на цене. Заломить цену, не соответствующую услуге, уже не удастся. В итоге клиент получает лучшие из возможных условия, гарантию того, что цена и условия сделки останутся неизменными до окончания перевозки.

Еще клиента попросят оставить отзыв о том, как он оценивает оказанную услугу и того, кто ее оказал. Отрицательный отзыв негативно скажется на рейтинге исполнителя и ухудшит его возможности получать новые заказы, участвовать в акциях, получать преференции. Он даже может быть совсем исключен из сотрудничества.

Отзывы заказчиков

На сайте Irecommend.ru пользователь valya_an оставил характерный отзыв:

"Мне надо было перевезти большой угловой диван. Естественно, нужны были и грузчики. На сайте "Везет всем» оформила заказ. Работу водителя я оцениваю на "отлично". Все было сделано в срок, без накладок, без нервотрепки. Но хочу отметить, что иной раз в других компаниях можно найти обслуживание подешевле. Ненамного, но все же. Я рекомендую "Везет всем», особенно когда он предлагает самые выгодные условия".

Большая часть отзывов также отмечает отличную работу сервиса. Конечно, не все отзывы положительны, но и они помогают компании становиться лучше.

А клиент, который перевозил страусов Эму, отзыва не оставил. Но страусы довольны.

Вы перевозчик? Тогда вам в компанию "Везет всем"

Онлайн сервис "Везет всем" покончил с диким рынком перевозок, на котором каждый: и клиент, и перевозчик, был сам за себя. Полагаться на везение не приходилось. Никаких гарантий, кроме честного слова, дать было некому.

Участие в сервисе р+ешило эти проблемы. Сотрудничество начинается с регистрации на на сайте https://www.vezetvsem.ru, после чего становятся доступны:

уведомление о новых заказах;

возможность предложить свою цену;

переписка с заказчиком;

обмен контактами;

отслеживание груза;

участие в клубе перевозчиков;

Инструменты для работы постоянно пополняются. Если чего-то не хватает, достаточно обратиться с письмом и уже в следующем месяце нехватка будет ликвидирована.

ей сотрудничают более 20% всех перевозчиков страны. Более полумиллиона клиентов ежегодно. И это еще только начало.

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