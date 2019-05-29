ГУП "Мост" сначала погасит долги по зарплате - Арбитражный суд Карелии

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Арбитражный суд Карелии удовлетворил ходатайство конкурсного управляющего ГУП "Мост" о выплате задолженности по зарплате сотрудникам предприятия раньше долгов перед кредиторами.
Об этом сообщила сегодня на заседании правительства Карелии руководитель Управления труда и занятости республики Елена Фролова.
По ее словам, ГУП "Мост", которое проходит процедуру банкротства, имеет задолженность по зарплате перед работниками в размере 25 млн рублей. Это меньше, чем год назад, когда задолженность составляла 58 млн рублей.
Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
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