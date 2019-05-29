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Новости. Экономика
12:59, 29 Мая 2019
фото: karel.mk.ru / М. Берштейн

ГУП "Мост" сначала погасит долги по зарплате - Арбитражный суд Карелии

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Арбитражный суд Карелии удовлетворил ходатайство конкурсного управляющего ГУП "Мост" о выплате задолженности по зарплате сотрудникам предприятия раньше долгов перед кредиторами.

Об этом сообщила сегодня на заседании правительства Карелии руководитель Управления труда и занятости республики Елена Фролова.

По ее словам, ГУП "Мост", которое проходит процедуру банкротства, имеет задолженность по зарплате перед работниками в размере 25 млн рублей. Это меньше, чем год назад, когда задолженность составляла 58 млн рублей.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии". 

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Комментарии

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zanoza
2019-05-29 13:06:55
Насчёт задолженности по зарплате в размере 25 млн. рублей я бы поспорила. Если задолженность уменьшилась с 58 млн. рублей до 25 млн. рублей, то долги по зарплате (приблизительно за 12 месяцев ) перед каждым работником должны сократиться в два раза, т.е. за 6 месяцев, но этого не произошло, погасили задолженность только за два месяца (февраль,март2018г.). В службе судебных приставов на исполнении находится сводное исполнительное производство по взысканию задолженности по зарплате на сумму свыше 100 млн. рублей. ХВАТИТ ВРАТЬ!
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