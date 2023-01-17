HeadHunter: работники в Карелии получают на 5 тысяч рублей меньше, чем в среднем по стране

Средняя зарплата по Карелии составила 49 тысяч рублей — на 13% меньше, чем в целом по России.

Эксперты сервиса по поиску работы hh.ru проанализировали более 160 тысяч вакансий, открытых с начала 2023 года в регионах Северо-Западного Федерального округа, и выяснили, где работодатели предлагают наиболее высокие зарплаты.

Средняя зарплата в Карелии, по данным hh.ru, по итогам 2023 года составила чуть более 49 тысяч рублей. Это оказалось на 11% (5 тысяч рублей) больше, чем в январе 2022 года, но на 13% ниже, чем в среднем по России — в стране средняя зарплата составила более 56 тысяч рублей.

В рамках СЗФО карельские зарплаты отстают от средней по округу еще больше — 49 тысяч против 59 тысяч рублей. При этом на Северо-западе есть три явных лидера — Санкт-Петербург с зарплатой в районе 65 тысяч рублей, а также Ненецкий АО и Мурманская область. Средние зарплаты во всех остальных регионах СЗФО, включая Карелию, отстают от средней по России.