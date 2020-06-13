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Хейтеры вывели из себя жену Игоря Николаева

Новости. Общество
21:20, 13 Июня 2020
фото: © Instagram / uliaveronika
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Пользователи соцсетей назвали Юлию колхозницей и упрекнули в том, что в отношениях с ней композитор не написал ни одного шлягера.

Наташа Королёва и Игорь Николаев разошлись почти 20 лет назад, но поклонники до сих пор продолжают обсуждать их отношения. Более ярые фанаты устраивают их новым половинкам откровенную травлю. Молодая жена композитора Юлия Проскурякова не выдержала очередных нападок и резко ответила на критику. Об этом сообщает Life.ru.

Супруга Николаева выложила в "Инстаграм" видео, на котором танцует под музыку. Некоторые подписчики сочли движения Проскуряковой "колхозными" и взяли на себя право вылить на 37-летнюю певицу своё "непредвзятое" мнение.

— Блестящий костюм вам как-то не подходит, полнит, — написала под видео одна из пользовательниц.

— Колхозница. Ну вы же жена такого человека, так-то уж позориться зачем? Нет таланта как творческого человека, будьте уж на своём месте... Подарить дочу — это классно, но на это полстраны способны, а вот быть музой, как Наташа Королёва, не дано вам, — заметила другая и упрекнула Юлию в том, что в отношениях с ней Николаев не написал ни одного шлягера.

Этот комментарий вывел Юлию из себя. Супруга Николаева попросила перестать сравнивать её с Наташей Королёвой. Она подчеркнула, что проживает свою жизнь так, как ей угодно, и не нуждается в чьих-либо советах и оценках.

— Отстаньте, а! Я не Наташа и ею не буду и быть не хочу, у Наташи есть её страница, пишите туда, — ответила Проскурякова.

Многие поддержали Юлию. Они отметили её прекрасный голос и чувство юмора, а также попытались пристыдить хейтеров за грязные комментарии.

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