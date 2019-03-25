Хлебокомбинат в Беломорске подозревают в преднамеренном банкротстве

Процедура банкротства и конкурсного производства, предполагающего распродажу имущества ОАО "Беломорский хлебокомбинат" вызвала подозрения у конкурсного управляющего.

Это следует из материалов Арбитражного суда РК, который рассматривает дело о несостоятельности комбината, пишут "Вести Карелии".

Предприятие прекратило работу в 2017 году. В 2018 году налоговая служба направила в суд заявление о банкротстве комбината. В конце января 2019 года суд постановил начать процедуру конкурного производства. Финансовые претензии ФНС к предприятию превышают 3 млн рублей.

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