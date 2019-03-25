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Новости. Экономика
12:26, 25 Марта 2019
фото: © ИТАР-ТАСС / Владимир Смирнов

Хлебокомбинат в Беломорске подозревают в преднамеренном банкротстве

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Процедура банкротства и конкурсного производства, предполагающего распродажу имущества ОАО "Беломорский хлебокомбинат" вызвала подозрения у конкурсного управляющего.

Это следует из материалов Арбитражного суда РК, который рассматривает дело о несостоятельности комбината, пишут "Вести Карелии".

Предприятие прекратило работу в 2017 году. В 2018 году налоговая служба направила в суд заявление о банкротстве комбината.  В конце января 2019 года суд постановил начать процедуру конкурного производства. Финансовые претензии ФНС к предприятию превышают 3 млн рублей.

Подробнее читайте в материале издания.

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Комментарии

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zanoza
2019-03-25 13:38:47
"За должником зарегистрированы пять транспортных средств. Иное имущество, подлежащее включению в конкурсную массу, отсутствует". А как тогда выпекался хлебушек? Где хлебопекарное оборудование? Чудеса, да и только! Налоги и зарплату не заплатили, а оборудование слили через фиктивные договоры купли-продажи! Скорее всего открыто уже новое предприятие работающее на этом оборудовании, но уже без миллионных долгов. О. Бендер отдыхает ! :)
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