Хозяева элитных домов не пускают к себе организаторов переписи населения в Карелии

Организаторы переписной кампании в Карелии рассчитывают привлечь к обходу населения республики более тысячи человек.

За год до проведения Всероссийской переписи населения руководители территориального органа Федеральной службы государственной статистики рассказали журналистам об особенностях предстоящей переписной кампании в Карелии. К ее жителям переписчики в форменных кепках и шарфиках придут в октябре следующего года – так же, как и в других регионах страны, однако население Валаама и островных деревень Заонежья, которые включены в перечень труднодоступных территорий республики, перепишут в августе. Добраться туда можно только водным путем, и переписчикам необходимо успеть до конца навигации на Онего и Ладоге.

Правда, как заметила на пресс-конференции в Карелиястате заместитель его руководителя Людмила Король, труднодоступные территории – это не самая большая проблема карельских переписчиков. "Самое трудное в переписи – это доступ в элитные дома, дома индивидуального строительства, где проживает семья за забором. Этот контингент нас не пускает", – сказала Король.

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