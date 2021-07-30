Хозяева мототехники устроили в Карелии 25 аварий с начала года

Госавтоинспекция Карелии раскрыла статистику дорожных происшествий, участниками которых стали владельцы мототехники.

С начала года с участием водителей мототехники в республике произошло 25 дорожных аварий, в результате которых травмы получили 29 человек. В аналогичный период прошлого года в 35 ДТП пострадали 38 человек и 4 погибли. Об этом информирует Госавтоинспекция.

Сообщается, что инспекторы зафиксировали более тысячи нарушений ПДД, из которых 192 допустили водители легких мотоциклов, мопедов, квадроциклов. К наиболее распространенным нарушениям водителями легкой мототехники (категории «А1», «М») относятся — управление без специального права (45 нарушений), нарушение правил применения мотошлемов (31 нарушение), управление в состоянии опьянения (15 нарушений, в том числе 2 повторно с возбуждением уголовного дела).

Водителями мотоциклов допущено 816 нарушений ПДД, из которых 430 зафиксировали камеры автоматической фиксации административных правонарушений (превышение установленной скорости движения).

Инспекторы отстранили от управления 55 мотоциклистов, не имеющих прав, 6 из которых сели за руль, будучи лишенными прав. 29 байкеров задержаны за управление в состоянии опьянения, в том числе в отношении 5 возбуждены уголовные дела за повторную пьяную езду.

Ранее сообщалось, что девушка попала под колеса автомобиля на пешеходном переходе в Петрозаводске.