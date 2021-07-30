Девушка попала под колеса автомобиля на пешеходном переходе в Петрозаводске

В центре столицы Карелии автомобиль сбил девушку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу.

ДТП произошло первого августа, в воскресенье, в Петрозаводске, сообщает Госавтоинспекция.

На улице Гоголя, 12 в 18:45 водитель автомобиля «Kia Rio» наехал на 25-летнюю девушку, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП девушка получила травмы.

Ранее сообщалось, что в поселке Карелии автомобилист сбил пешехода с мопедом и уехал с места ДТП.