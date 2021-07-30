В поселке Карелии автомобилист сбил пешехода с мопедом и уехал с места ДТП

В Лахденпохском районе 54-летний водитель на Lada Kalina совершил ДТП с пострадавшими и скрылся с места происшествия, сообщили в ГИБДД Карелии.

В минувшую субботу, 31 июля, в 1.55 в Лахденпохском районе, на 0,6 км автодороги «Ласанен-Куркиеки-Терву», 54-летний водитель автомобиля Lada Kalina совершил наезд на пешехода, который вел рядом с собой мопед.

В результате ДТП 24-летний пешеход получил травмы. Водитель с места ДТП уехал, в полицию о случившемся не сообщил. Обстоятельства ДТП выясняются.