Хозяин здания бывшего кинотеатра "Победа" увеличил цену за объект

Новости по теме
Загрузка...
Историческое здание бывшего кинотеатра «Победа» выставлено на продажу по новой цене.
Объект, в котором на данный момент располагается точка фастфуда, выставлен на продажу за 118 млн 950 тыс. рублей. Эта информация содержится в объявлении на сайте Avito.ru.
Летом объект стоил значительно дешевле.
Подробности - на сайте "Вести Карелии".
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
07.11.2019, 12:54
07.11.2019, 09:26
12.11.2019, 14:20
08.11.2019, 10:40
07.11.2019, 09:48
Аналитика
13.11.2019 14:59
Капитал
При выборе конференц-зала необходимо учесть множество факторов.
13.11.2019 13:38
13.11.2019 09:01
11.11.2019 14:35
11.11.2019 12:39
Чтиво
11.11.2019 09:00
Без политики
Расширенные узловатые вены, боль и тяжесть в ногах… Проблема варикозной болезни знакома практически каждому – по данным Всемирной организации здравоохранения варикозу подвержены каждая вторая женщина и каждый четвертый мужчина в мире.
11.11.2019 01:42
06.11.2019 14:44
05.11.2019 15:03
Медиа
Опрос
Нужно ли строить храм на набережной Петрозаводска?
Комментарии