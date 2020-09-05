Художник из Петрозаводска подарил Архангельску трехметровые кеды

Изображение популярной обуви символизирует путешествия по родному краю.

Сейчас в столице Поморья в самом разгаре фестиваль стрит-арта "Живые истории города". Молодые художники украшают яркими живописными полотнами стены трансформаторных будок и водонапорных подстанций в жилых дворах и на общественных территориях. Многие объекты уже готовы и радуют взор жителей. На остальных днем и даже ночью трудятся художники, сообщает "Двина-информ" со ссылкой на пресс-службу регионального правительства. По планам инициаторов проекта этим летом и осенью преобразятся 17 сооружений в разных частях столицы Поморья.

"Эта инициатива по украшению трансформаторных подстанций, на мой взгляд, замечательная, – считает главный художник Архангельска Михаил Трещёв. – Такие объекты есть в каждом городе, и их облик не всегда положительно влияет на городскую среду. Фестиваль стрит-арта поможет добавить позитива в наши дворы".

Так, во дворе на Новгородском проспекте невзрачную будку украсила концептуальная работа уличного художника из Петрозаводска. Главный персонаж полотна – забавные кеды, символизирующие путешествия по родному краю.

Любопытный факт: в 2010 году к Всемирному дню книги рекордов был изготовлен самый большой в мире кед длиной 5,5 метра и почти 3 метра в высоту. Гигантский кед соответствует 845 английскому размеру обуви. Для доставки его на выставку в Амстердам была задействована специальная платформа.