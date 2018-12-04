Художники из Бельгии презентуют проект о Петрозаводске

Гости Карельской арт-резиденции, Мари Лоррейн Жерар (Бельгия) и Родриго Уседа Вара (Испания), представят проект Sound Lake Stone City, посвященный Петрозаводску, сообщили в Минкультуры Карелии.

Презентация проекта состоится 11 декабря в 18.00 в киношколе Labcinema.space на пл. Литейной, 3. Вход свободный.

Художники рассказали, что презентация проекта - это посвящение всем тем людям, которых они встретили в Петрозаводске и которые приняли их: работники городских водозаборных и водоочистительных сооружений, художники графической мастерской, преподаватели и ученики киношколы, пьяный бродяга, студенты, курящие кальян и заказывающие кофе в Бургер-Кинге, авантюристы, мореплаватели, каменотесы.

"Во время пребывания в арт-резиденции мы стремились отобразить сущность Петрозаводска, его душу, зафиксировав с помощью цифровых инструментов все, что видели глазами, которые оставались в восхищении весь этот месяц в Карелии", – поделились Мари и Родриго.



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