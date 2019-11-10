Художнику Карелии установили мемориальную доску в Медвежьегорске (ФОТО)

На здании Дома Культуры в Медвежьегорске установили мемориальную доску, посвященную Бурину Льву Николаевичу.

Выпускница Медвежьегорской художественной школы Любовь Сулим рассказала на своей странице в соцсети об культурном событии в Медвежьегорске.

В субботу 9 ноября На здании Дома Культуры в Медвежьегорске установили мемориальную доску, посвященную Бурину Льву Николаевичу.



источник фото vk.com/id102035475

"Лев Николаевич ввёл нас в мир искусства, научил видеть жизнь в ярких красках, навсегда посеял в наших душах зерна любви к живописи, к прекрасному. Спасибо ему огромное за это! Я благодарна всем за память об этом человеке и учителе...", - написала Любовь Сулим.

Лев Николаевич Бурин – заслуженный работник культуры Республики Карелия, заслуженный работник культуры Российской Федерации. Он родился в 1943 году в городе Богородске Нижегородской области и уже с детства мечтал стать художником.

Лев Николаевич вложил огромный труд в детскую художественную школу, которая была открыта по его инициативе в 1975 году в Медвежьегорске. Художник передал свои навыки более чем 700 выпускникам этой школы. В его картинах воплощена реальная жизнь со всеми ее радостями и печалями.

Он пытался понять простого человека, раскрыть его духовный мир, его мысли и переживания. В пейзажах Льва Николаевича прославляется неповторимая прелесть и очарование карельской природы.

К сожалению, в 2018 году художник ушел из жизни, но его картины, его труд оставили неоценимый след в истории нашего края и нашей страны.

Фото со страницы Любовь Сулим.