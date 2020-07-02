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Идеи развития Карелии будут искать на конкурсе стартапов

Новости. Экономика
12:10, 03 Июля 2020
фото: startup.karelia.ru
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Фонд венчурных инвестиций республики и Минэк Карелии объявили республиканский конкурс инноваций «100 идей для развития Карелии», на котором намерены выявить лучшие региональные стартапы.

Как информирует сайт фонда венчурных инвестиций, цель конкурса - поиск и поддержка перспективных идей и проектов в регионе, а также популяризация инновационного предпринимательства.

На данный момент идет сбор заявок на конкурс стартапов. Всего в конкурсе - пять номинаций. 

Подробности - на сайте "Вести Карелии".

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