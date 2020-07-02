Идеи развития Карелии будут искать на конкурсе стартапов

Фонд венчурных инвестиций республики и Минэк Карелии объявили республиканский конкурс инноваций «100 идей для развития Карелии», на котором намерены выявить лучшие региональные стартапы.
Как информирует сайт фонда венчурных инвестиций, цель конкурса - поиск и поддержка перспективных идей и проектов в регионе, а также популяризация инновационного предпринимательства.
На данный момент идет сбор заявок на конкурс стартапов. Всего в конкурсе - пять номинаций.
Подробности - на сайте "Вести Карелии".
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