Идеи развития Карелии будут искать на конкурсе стартапов

Фонд венчурных инвестиций республики и Минэк Карелии объявили республиканский конкурс инноваций «100 идей для развития Карелии», на котором намерены выявить лучшие региональные стартапы.

Как информирует сайт фонда венчурных инвестиций, цель конкурса - поиск и поддержка перспективных идей и проектов в регионе, а также популяризация инновационного предпринимательства.

На данный момент идет сбор заявок на конкурс стартапов. Всего в конкурсе - пять номинаций.

Подробности - на сайте "Вести Карелии".