«Идти по каше не комфортно», — техника проехала по улице Петрозаводска, но снег остался

Горожанин сфотографировал следы проехавшей, но не убравшей снег техники.

Читатель «Столицы на Онего» прислал в редакцию фотографии тротуара на улице Антикайнена. Кадры были сделаны в понедельник, 25 декабря, в 08.00 часов на участке между улицей Ленинградской и домом № 45 по улице Антикайнена — то есть на нечетной стороне: тротуар — путепровод — тротуар.

Судя по фото, на снегу отчетливо видны следы протектора шин грузовой колесной техники.

Местами глубина протектора достигает 40 сантиметров, уточнил читатель. При этом снег между следами протектора шин не примят и не убран — отсутствуют следы перемещения снега. По краям тротуара в местах навала снега нет следов работы щетки, рассказал петрозаводчанин.

«Какой вывод можно сделать? Техника отработала свои моточасы. Но как? Она действительно была на данном отрезке улицы, проехала, но снег не убирала и не сдвигала. По крайней мере, так кажется на первый взгляд, и физически так ощущается — идти по каше из снега не комфортно», — сообщил житель Петрозаводска «Столице на Онего».