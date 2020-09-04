Игорь Зубарев: После завершения работы Госкомиссии Карелии предстоит сделать еще многое для своего развития

Сенатор Игорь Зубарев считает, что Карелии необходимо сохранить темп, набранный в рамках подготовки к юбилею республики.

Парламентарий, комментируя итоговое заседание Госкомиссии по подготовке к празднованию 100-летия Карелии, заявил, что на этом работа для республики не заканчивается.

"В Карелии сегодня созданы условия для дальнейшего развития. И наша задача - сохранить темп, набранный в рамках работы Госкомиссии. Мы понимаем, что предстоит сделать еще многое для того, чтобы улучшить качество жизни в республике", - сказал Игорь Зубарев.

Сенатор отметил, что далеко не все объекты ФЦП будут завершены в юбилейный год для Карелии. Об этом не раз говорили на заседании Госкомиссии. Но Совет Федерации, где в январе пройдут Дни Республики Карелия, может предоставить для региона дополнительные возможности.

"Если мы докажем, что нам нужна помощь в реализации каких-то проектов, то сможем рассчитывать на поддержку Совета Федерации. Но для этого нам важно ответственней подходить к подготовке проектно-сметной документации. Без качественного ПСД реализация важных для республики проектов остается под вопросом", - считает Игорь Зубарев.