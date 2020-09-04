Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Водитель выжил в страшной аварии в Петрозаводске (ФОТО и ВИДЕО) 7
Сегодня 17:20
Хирург-онколог Ксения Петрова: "Я здесь к месту" 1
Сегодня 11:40
Дайвер обнаружил мусорный контейнер на дне карьера в Петрозаводске (ВИДЕО) 9
Сегодня 08:20
Число заболевших COVID-19 в Карелии возросло на 35 2
Сегодня 08:42
"Мы пережили этот кризис относительно спокойно" 3
Сегодня 10:43

Игорь Зубарев: После завершения работы Госкомиссии Карелии предстоит сделать еще многое для своего развития

Новости. Политика
19:47, 04 Сентября 2020
фото: Совет Федерации
Загрузка...

Сенатор Игорь Зубарев считает, что Карелии необходимо сохранить темп, набранный в рамках подготовки к юбилею республики.

Парламентарий, комментируя итоговое заседание Госкомиссии по подготовке к празднованию 100-летия Карелии, заявил, что на этом работа для республики не заканчивается.

"В Карелии сегодня созданы условия для дальнейшего развития. И наша задача - сохранить темп, набранный в рамках работы Госкомиссии. Мы понимаем, что предстоит сделать еще многое для того, чтобы улучшить качество жизни в республике", - сказал Игорь Зубарев.

Сенатор отметил, что далеко не все объекты ФЦП будут завершены в юбилейный год для Карелии. Об этом не раз говорили на заседании Госкомиссии. Но Совет Федерации, где в январе пройдут Дни Республики Карелия, может предоставить для региона дополнительные возможности.

"Если мы докажем, что нам нужна помощь в реализации каких-то проектов, то сможем рассчитывать на поддержку Совета Федерации. Но для этого нам важно ответственней подходить к подготовке проектно-сметной документации. Без качественного ПСД реализация важных для республики проектов остается под вопросом", - считает Игорь Зубарев.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
drug
2020-09-04 20:20:08
Не трогайте Парфенчикова - оставьте его нам - пусть дальше работает.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
28.08.2020, 13:49
Появились фото с места ДТП в Карелии, где сегодня утром погибли два подростка
02.09.2020, 15:22
Минстрой Карелии рассказал, когда готов начать отопительный сезон
01.09.2020, 09:39
Подробности смертельного ДТП в Петрозаводске рассказали в ГИБДД (ВИДЕО)
30.08.2020, 08:52
Число инфицированных COVID-19 в Карелии стремительно растет
01.09.2020, 16:35
"Мы превратились в маленький Краснодарский край"
31.08.2020, 11:43
В Карелии нашли мощи святого, пролежавшие в земле почти 500 лет

Аналитика

Сегодня 11:40
Обществоведение
Хирург-онколог Ксения Петрова: "Я здесь к месту" 1
Заведующая Центра амбулаторной онкологической помощи Костомукши Ксения Петрова о переезде из Москвы и развитии помощи пациентам с онкологией.
"Мы очень опасаемся за детей, которые могут пострадать от таких же преступлений" 25
02.09.2020 07:45
"Мы превратились в маленький Краснодарский край" 2
01.09.2020 16:35
Добровольно-принудительный укол 6
31.08.2020 15:43
Карельское здравоохранение в режиме нон-стоп 2
31.08.2020 12:12
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 11:20
Без политики
А у Вас есть иммунитет к COVID-19?
По данным Роспотребнадзора, полученным в ходе массового тестирования населения на антитела к новой коронавирусной инфекции, иммунитет к COVID-19 обнаружен всего у 20-25% сдавших анализ.
"Мы пережили этот кризис относительно спокойно" 3
Сегодня 10:43
Почему удобнее покупать продукты в интернет-магазине
01.09.2020 11:27
архив чтиво

Медиа

Юноша, повредивший питьевой фонтанчик в сквере Аквамарин, извинился перед петрозаводчанами
Сегодня 18:28
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»