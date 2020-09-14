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Игорь Зубарев: "Задача специализированных рыбных магазинов от местных производителей - обеспечить жителей Карелии доступной и качественной продукцией"

Новости. Экономика
08:20, 15 Сентября 2020
фото: Столица на Онего
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Сенатор Игорь Зубарев принял участие в открытии второго в Петрозаводске рыбного магазина известного кондопожского форелевода Николая Федоренко.

В минувший понедельник, 14 сентября, на улице Льва Толстого в Петрозаводске открылся новый магазин-кафе, где можно приобрести и попробовать фирменную рыбную продукцию предпринимателя из Кондопожского района Николая Федоренко.

Для форелевода, который с 1999 года занимается выращиванием рыбы в Онежском озере, это уже шестая по счету торговая точка. Сегодня разнообразную рыбную продукцию Федоренко можно приобрести в поселках Березовка и Янишполе, в Кондопоге, Петрозаводске и Москве. В своем цеху в Березовке предприниматель солит и коптит форель, зубатку, окуня, палтус и скумбрию, перерабатывает икру и печень. А с 2018 года он производит и рыбий жир. На предприятии, где за прошлый год выращено 2,4 тонн рыбы, работают более 100 человек.

"Долгосрочная стратегия развития рыбохозяйственного комплекса, разработанная Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, находится в зоне особого внимания Совета Федерации. Комитет СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию постоянно мониторит исполнение данного документа. И именно такие предприниматели, как Николай Федоренко, помогают в успешной реализации стратегии. Развитие рыбоводческих и рыбоперерабатывающих предприятий, где нацелены на повышение качества отечественной продукции, открытие специализированные рыбных магазинов с прямыми поставками от производителя, в конечной итоге, позволят обеспечить население широким ассортиментом безопасной и качественной продукции по доступным ценам", - считает парламентарий.

Первые посетители нового магазина "У якоря" в Петрозаводске оценили продукцию Федоренко, которая многократно завоевывала награды на различных выставках.

"Чем больше таких магазинов будет в Карелии, тем лучше для ее жителей и гостей", - уверен сенатор.

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