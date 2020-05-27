Игра, посвященная 100-летию Карелии, набирает популярность в колонии Сегежи

В колониях проводят просветительские мероприятия, посвященные 100-летию Карелию, сообщили в республиканском УФСИН.

В рамках проведения просветительских мероприятий, посвященных 100-летию Республике Карелия, в библиотеке РБ-2 (больничка в Медвежьегорске) осужденные подготовили информационную экспозицию по литературе народов Карелии. В экспозиции представлены работы карельских писателей, поэтов и переводчиков — Николая Лайне, Антти Тимонена, Владимира Брендоева, Петра Семёнова, Зинаиды Дубининой, Ольги Мишиной и многих других.

Для осужденных ИК-7 в Сегеже стартовала краеведческая "Викторина века". По условиям викторины ведущий раз в неделю через студию кабельного телевидения задает вопросы о географии, истории, этнографии, различных забавных фактах о Карелии, а осужденные в течение недели дают свои ответы, после чего ведущий в следующем выпуске новостей озвучивает правильные ответы на вопросы, определяет победителей этой недели, и задает новые вопросы. Победителем будет считаться осужденный, приславший наибольшее количество правильных ответов на вопросы.

Как отметили в УФСИН, уже с первой недели проведения краеведческой викторины в Клуб учреждения поступило в два раза больше ответов, чем за аналогичный период проведения предыдущей викторины, что свидетельствует о том, что большее количество осужденных включилось в процесс игры и она стала популярна в колонии.