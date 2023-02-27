Игрушки и детский конструктор заинтересовали 23-летнюю рецидивистку в Петрозаводске

Полицейские раскрыли несколько преступлений в карельской столице, совершенных петрозаводчанами, имевшими проблемы с законом.

Как сообщили в МВД Карелии, в полицию Петрозаводска поступило заявление о краже в одном из магазинов — там пропали несколько игрушек и детский конструктор на сумму более 9 тысяч рублей.

Полицейские нашли подозреваемую — 23-летнюю петрозаводчанку, рецидивистку. Девушка призналась в краже игрушек, которые затем собиралась продать. Часть похищенного оперативники успели изъять.

В другом случае 46-летний петрозаводчанин, также имевший проблемы с законом, украл женскую куртку за 4 тысячи рублей, а затем продал ее незнакомцу.

Наконец, в магазине спортивных товаров 42-летняя рецидивистка украла куртку также за 4 тысячи рублей — это преступление попало на камеру видеонаблюдения.

По всем случаям были возбуждены уголовные дела.