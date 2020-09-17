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IKEA запустит первый в России сервис по передаче мебели на благотворительность

Новости. Общество
22:00, 17 Сентября 2020
фото: © РИА Новости / Илья Питалев
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Ретейлер IKEA запустит первый в России сервис по передаче бывшей в употреблении мебели любой марки на благотворительность, сообщили в компании.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление компании.

"С 17 сентября начинает работу сервис по передаче бывшей в употреблении мебели на благотворительность, разработанный компанией IKEA совместно с Ассоциацией "Все Вместе". Цель инициативы - дать вторую жизнь вещам, которые больше не нужны их владельцам. Инициатива по передаче мебели на благотворительность реализована во всех городах присутствия IKEA в партнерстве с различными благотворительными фондами", - говорится в сообщении с указанием, что это первый подобный сервис в России.

Его пользователи смогут передать ненужную мебель любой марки и производителя: собранные предметы затем будут переданы нуждающимся людям. "Чтобы отдать мебель в один из предложенных фондов, необходимо заполнить электронную заявку на сайте: описать, что вы хотите передать, приложить фотографии и указать контактную информацию. В течение пятнадцати дней с вами свяжется фонд для дальнейшего согласования даты и времени передачи мебели. Сервис является бесплатным. Благотворительный фонд организует вывоз мебели, однако вы также можете оплатить доставку или привезти мебель самостоятельно", - поясняет компания. Все предметы должны быть чистыми, в хорошем состоянии. При этом фонды не смогут принять диваны, обитые тканью кресла и стулья, а также матрасы.

IKEA основана в 1943 году в Швеции, торговая сеть специализируется на продаже мебели и товаров для дома. Первый российский гипермаркет IKEA открылся в 2000 году в подмосковных Химках. Сейчас в России работают 14 магазинов IKEA в торговых комплексах "Мега", магазины городского формата "ИКЕА Сити" в торговом центре "Авиапарк" и ТРЦ "Мозаика", а также пять дизайн-студий IKEA: две в Москве, две в Санкт-Петербурге и одна в Тюмени.

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