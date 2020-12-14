Имена обладателей премии Карелии в области культуры, искусства и литературы назовут к концу года

В 2020 году на премию правительства республики были выдвинуты 13 претендентов, из числа которых будут выбраны три победителя.

Совет по культуре при главе Карелии определил обладателей премии республики в области культуры, искусства и литературы. В этом на году на премию в 100 тысяч рублей претендуют 13 номинантов.

Так, среди претендентов – композитор Владимир Угрюмов, композитор, педагог Сергей Суэтов, коллективы Музыкального театра со спектаклем "Карельский пленник", Театра Кукол со спектаклем "Kalevala/RUны", Театра драмы "Творческая мастерская" с "Матрениным двором", Национальный театр с "Домом под окнами в поле", писатели Надежда Васильева, Дмитрий Новиков, Светлана Захарченко, Яна Жемойтелите и др.

После обсуждения и обмена мнениями члены совета передали бюллетени для голосования в Министерство культуры Карелии. О результатах голосования будет объявлено в конце года после подписания распоряжения главы республики.

Ранее сообщалось, что театр кукол Карелии получил премию в 3 млн рублей от российского правительства.