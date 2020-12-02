Театр кукол Карелии получил премию в 3 млн рублей от российского правительства

Спектакль "О рыбаке и рыбке" карельского театра признан лучшей постановкой по произведениям русской классики.

Диплом и специальный приз, а также сертификат на 3 млн рублей вручили директору Театра кукол Карелии Любови Васильевой на церемонии закрытия III Международного Большого Детского фестиваля в Москве.

"Это премия на уставную деятельность театра. Прежде всего премию получат все непосредственные участники спектакля: артисты, техники, постановочная часть и т.д. Словом, практически весь коллектив, т.к., создание спектакля — дело коллективное. Затем часть премии — на лабораторию и мастер-класс режиссёра Яны Туминой, т.к. у театра уже есть планы на сотрудничество с ней в дальнейшем. Ещё часть пойдёт на укрепление матчасти — подарок театру к юбилею: планируем приобрести выставочные стеклянные витрины в фойе театра для кукол. И посмотрим, какие ещё позиции будут прописаны в Соглашении, которое придёт со дня на день", — комментирует директор Театра кукол Карелии Любовь Николаевна Васильева.

Премия Правительства Российской Федерации за лучшую театральную постановку по произведениям русской классики учреждена в 2018 году в целях государственной поддержки создания и показа новых театральных постановок в рамках реализации проекта "Театр – детям". Ежегодно присуждаются три премии, каждая из которых включает в себя специальный приз, диплом лауреата премии и денежное вознаграждение в размере 3 млн рублей.

Спектаклю "О рыбаке и рыбке" всего год, он поставлен в ноябре 2019 года. Постановка стала громким событием в российском театральном сообществе, призёром нескольких международных фестивалей и номинантом Высшей национальной театральной премии "Золотая маска".

Ближайший спектакль "О рыбаке и рыбке" в Театре кукол Карелии состоится 5 декабря в 13 и 17 часов.