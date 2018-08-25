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Новости. Политика
16:30, 25 Августа 2018

"Имитация российских выборов была бы неполной без имитации общественного наблюдения"

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Политолог Олег Реут рассказал о создании государством псевдообщественных организаций по наблюдению за выборами.

"Наверняка многие читатели "Столицы на Онего" помнят, как в мартовскую кампанию ответственные лица Общественной палаты Карелии заявляли, что на каждый избирательный участок заступят по два общественных контролёра, которые будут внимательно следить за соблюдением прав граждан при реализации ими своих избирательных прав.

Кто-нибудь видел обещанный республиканской Общественной палатой доклад по итогам наблюдения? Было ли выявлено хоть одно ограничение избирательного права или нарушение процедуры? Была ли подана хоть одна жалоба? Каковы результаты рассмотрения? Чем завершился "конкурс на лучшего наблюдателя в разных номинациях"? Чем вообще теперь занимается эта тысяча карельских "общественных наблюдателей"? Готовятся ли прилежно к сентябрьским выборам? Читают ли методические материалы?», - задается вопросами политолог Олег Реут.

По мнению Реута, наблюдательское движение, конструируемое Общественной палатой Карелии, оказалось недостаточным даже для минимальной отчётности, что уж говорить о том, что 18 марта оно заметило (или реализовало установку не замечать) сколько-нибудь серьёзные нарушения. Право, такие общественники вряд ли что-то могли заметить, впервые придя на избирательные участки со своими комсомольскими путёвками и с желанием продемонстрировать "зов души", а в обмен получить "чашку чая".

 

Подробнее – читайте здесь.

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24.08.18 11:18
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Изя
2018-08-25 17:03:08
Как то слабенько стал писать этот политолог , не интересно и неактуально .
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