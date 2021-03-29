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Импланты выпали из груди женщины из-за неудачной пластики

Новости. Общество
23:30, 29 Марта 2021
фото: Globallookpress.com
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Жительница английского города Бат сделала пластическую операцию и поделилась страшными последствиями.

Ее историю публикует Лента.ру со ссылкой на Daily Mail.

34-летняя Сиан Мандей (Sian Munday) рассказала, что решила прибегнуть к хирургическому вмешательству после похудения на 44 килограмма, поскольку из-за резкого снижения веса у нее появились обвисшие кожа и грудь. "Похудение — это круто, но я все еще не чувствовала себя счастливой из-за растянутой кожи", — пояснила она.

Согласно материалу, в октябре 2020 года британка отправилась в Турцию, чтобы сделать подтяжку живота, липосакцию и операцию по уменьшению груди, во время которой ей также изменили ее форму с помощью имплантов. Все процедуры, выполнявшиеся хирургом в течение 8,5 часа, обошлись ей в шесть тысяч фунтов стерлингов (626 тысяч рублей).

Сообщается, что через два дня после возвращения в Великобританию женщина почувствовала себя плохо: ее организм отверг инородные предметы, что привело к сильным болям в теле. Помимо этого, у Мандей ослабли швы, в связи с чем импланты начали выпадать из ее груди.

По информации издания, героине материала пришлось отправиться в ближайшую больницу, где она провела неделю, восстанавливаясь от последствий пластики. Однако, несмотря на сложности, с которыми британка столкнулась после операций, она осталась довольна результатом процедур.

"Раньше я избегала зеркала и стыдилась фотографироваться с друзьями. Сейчас я чувствую себя в разы лучше! Не могу поверить, что мой живот стал таким плоским, а грудь аккуратной. Я наконец чувствую себя уверенно и комфортно", — высказалась Мандей. Она также добавила, что ей стало легче находить одежду, которая ей нравится.

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