Импорт продовольствия в Карелию сократился, и вырос экспорт местных продуктов питания

Карелия в 2020 году сократила внешнеторговый оборот на 20,5%, но, вместе с тем, увеличился экспорт целого ряда товаров местных товаропроизводителей.

Об этом говорят данные Карелиястата об итогах внешней торговли за прошлый год.

Экспорт товаров из Карелии уменьшился на 28,3%, а импорт вырос на 19,1%. Увеличились стоимостные объёмы экспорта машиностроительной продукции на 34,1%, продовольственных товаров – на 31,9%, металлов и изделий из них – на 30,2%, древесины и изделий из неё – на 18,4%, продукции химического комплекса – на 7,6%. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".