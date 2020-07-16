Импортные помидоры и перец станут подвергать проверке на вирус

Россельхознадзор планирует с 20 июля 2020 года проверять ввозимые в Россию помидоры и перец на вирусы.

В конце июня 2020 года Плодоовощной союз обратился в Россельхознадзор с просьбой обратить особое внимание на тестирование ввозимых в РФ помидоров, в том числе на предмет зараженности опасными вирусами.

В соответствии с имеющимися у союза данными, полученными из открытых источников, одним из опаснейших заболеваний помидоров и перца, выращенных в закрытом грунте, сейчас является новый вирус плода томата коричневого (ToBRFV).

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