Импортозамещение на фоне западных санкций не избавит от всех проблем форелеводство в Карелии

Западные санкции, повлиявшие на запрет импорта кормов для форелеводства в Карелии, могут спровоцировать сокращение объемов биомассы и реализации продукции в отрасли.

Такое мнение высказал руководитель обособленного подразделения ООО «Тари-Бари Кондопога» Константин Дмитриев на заседании парламентского комитета по агропромышленной политике.

По его словам, форелеводы смогут перейти на корма российских производителей или зарубежных компаний из стран, не присоединившихся к санкциям, но это полностью не решит проблему.

«Те производители, которые сейчас выходят на передний план, имеют ограниченный опыт производства кормов. Если брать какие-то зарубежные, на которые мы опирались раньше, они корма делали десятилетиями. Это большой технологический опыт, большая обратная связь, большие научные разработки. Сейчас мы будем этого лишены. Поэтому не придется удивляться, если мы получим меньшие объемы биомассы к реализации в следующем году. И связано это будет с тем, что на этих кормах мы вряд ли получим такие же привесы, такие же результаты», — пояснил Дмитриев.

Ранее министр сельского хозяйства Карелии Владимир Лабинов сообщил, что доля импортных кормов составляет 85% в общем объеме кормов, которые используют форелеводы. Для решения этой проблемы рассматриваются возможности увеличения производства кормов в Карелии, поставок из других регионов России, а также стран, не участвующих в санкциях, например, Белоруссии, Ирана и Турции.