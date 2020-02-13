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Имущество коррупционера из Карелии выставили на торги за долг в 3,5 млн рублей

Новости. Криминал
10:45, 14 Февраля 2020
фото: © Станислав Красильников/ТАСC, архив
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Должник задолжал 3,5 млн рублей уголовного штрафа за коррупционное преступление, сообщили в УФССП по Карелии.

Приставы выяснили, что за должником зарегистрирован земельный участок общей площадью 790 кв м., предназначенный под личное подсобное хозяйство с возведенным на нем жилым домом.

Судебный пристав обратился в суд с заявлением о взыскании имущества должника. На собственность жителя Карелии наложили арест.

В четверг, 13 февраля 2020 года, имущество было выставлено на публичные торги, начальная цена лота более 600 тысяч рублей.

Ранее фирма-должник в Карелии едва не лишилась транспорта и денег на счетах.

 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
zanoza
2020-02-14 11:56:58
И что? Теперь коррупции кирдык? Да такой коррупции, которая сейчас происходит, никогда не было в истории России! Совсем страх потерян!
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