Имущество коррупционера из Карелии выставили на торги за долг в 3,5 млн рублей

Должник задолжал 3,5 млн рублей уголовного штрафа за коррупционное преступление, сообщили в УФССП по Карелии.

Приставы выяснили, что за должником зарегистрирован земельный участок общей площадью 790 кв м., предназначенный под личное подсобное хозяйство с возведенным на нем жилым домом.

Судебный пристав обратился в суд с заявлением о взыскании имущества должника. На собственность жителя Карелии наложили арест.



В четверг, 13 февраля 2020 года, имущество было выставлено на публичные торги, начальная цена лота более 600 тысяч рублей.

Ранее фирма-должник в Карелии едва не лишилась транспорта и денег на счетах.