Фирма-должник в Карелии едва не лишилась транспорта и денег на счетах

Фирма в Костомукше задолжала в пользу юридического лица полтора миллиона рублей, сообщили в управлении судебных приставов по Карелии.

Организация не хотела гасить долг.



Судебный пристав наложил арест на транспортное средство за полтора миллиона рублей, а также ввел запрет на регистрационные действия в отношении 11 транспортных средств и арестовал счета в трех кредитных учреждениях.

Не желая дальнейшего наступления негативных последствий, руководитель фирмы погасил задолженность в полном объеме.

Ранее жителю Карелии пришлось оплатить долг, чтобы продать квартиру.