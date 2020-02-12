Фирма-должник в Карелии едва не лишилась транспорта и денег на счетах

Фирма в Костомукше задолжала в пользу юридического лица полтора миллиона рублей, сообщили в управлении судебных приставов по Карелии.
Организация не хотела гасить долг.
Судебный пристав наложил арест на транспортное средство за полтора миллиона рублей, а также ввел запрет на регистрационные действия в отношении 11 транспортных средств и арестовал счета в трех кредитных учреждениях.
Не желая дальнейшего наступления негативных последствий, руководитель фирмы погасил задолженность в полном объеме.
Ранее жителю Карелии пришлось оплатить долг, чтобы продать квартиру.
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