890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Стало известно, какие звезды выступят на юбилее Карелии 3
28.01.2020 14:36
Новое судно спущено на воду на Онежском судостроительном заводе в Карелии 1
28.01.2020 16:52
Карельские семьи с доходом не более 30,5 тысяч рублей получили право на детские пособия
28.01.2020 16:06
Закрывшиеся в Карелии и других регионах сети "Семья" и Spar не выдержали воровства 15
28.01.2020 15:11

Жителю Карелии пришлось оплатить долг, чтобы продать квартиру

Новости. Общество
09:57, 29 Января 2020
фото: © ТАСС/ Григорий Сысоев
Загрузка...

В Кондопоге местный житель задолжал по кредитам и коммунальным платежам, приставы наложили запрет на продажу недвижимости, сообщили в УФССП Карелии.

В отделе судебных приставов по Кондопожскому на исполнении находилось сводное производство в отношении местного жителя о взыскании задолженности по кредитным платежам и задолженности в пользу ресурсоснабжающих организаций.

Судебный пристав установил место работы должника и направил постановление об обращении взыскания на заработную плату. В течение определенного времени из заработной платы должника производились регулярные удержания. После увольнения работника, судебный пристав обратил взыскание на банковские счета должника.

Мужчина не принимал усилий для официального трудоустройства. Тогда приставы наложили запрет на регистрационные действия в отношении квартиры.

Исполнительные действия судебного пристава-исполнителя в тот момент не смутили должника, но когда он стал оформлять договор купли-продажи квартиры, его затея потерпела фиаско. Должник вынужден был погасить всю задолженность в полном объеме, включая исполнительский сбор.

Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
25.01.2020, 13:00
Массовая драка у кафе "Мангал" произошла ночью в Петрозаводске (ВИДЕО)
23.01.2020, 15:20
Дым до небес: Авария с пострадавшими произошла под Петрозаводском (ФОТО)
22.01.2020, 09:16
Женщина скончалась в "скорой" после крупного пожара в Петрозаводске
25.01.2020, 09:30
Магазин новой торговой сети появился в Петрозаводске
26.01.2020, 09:56
Ночью загорелась "сталинка" напротив мэрии Петрозаводска на проспекте Ленина
28.01.2020, 15:11
Закрывшиеся в Карелии и других регионах сети "Семья" и Spar не выдержали воровства

Аналитика

27.01.2020 16:16
Политкухня
Борьба за Сортавалу: зачем партии власти горсовет? 2
От результата мартовских выборов зависит не только политическая ситуация в Приладожье, но и ее развитие в Карелии в целом.
Ирина Мирошник: "Город к ремонту готов" 8
27.01.2020 09:33
Самые страшные злодеи Карелии 4
24.01.2020 09:56
Куда пропала взятка
23.01.2020 13:33
Преимущества баннерной рекламы
23.01.2020 09:04
Вся аналитика

Чтиво

24.01.2020 12:59
Личное мнение
"Умоляюще просим принять нашу Корелию под защиту Британии" 8
Как карельские старосты ходатайствовали об автономии перед британским королем.
Как восстановить волосы зимой: подборка бюджетных средств
20.01.2020 12:02
"У нас тут жизнь бурная и яркая" 4
14.01.2020 14:02
архив чтиво

Медиа

Открытие катка в Губернаторском парке в 2020
27.01.2020 15:09
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»