Жителю Карелии пришлось оплатить долг, чтобы продать квартиру

В Кондопоге местный житель задолжал по кредитам и коммунальным платежам, приставы наложили запрет на продажу недвижимости, сообщили в УФССП Карелии.

В отделе судебных приставов по Кондопожскому на исполнении находилось сводное производство в отношении местного жителя о взыскании задолженности по кредитным платежам и задолженности в пользу ресурсоснабжающих организаций.

Судебный пристав установил место работы должника и направил постановление об обращении взыскания на заработную плату. В течение определенного времени из заработной платы должника производились регулярные удержания. После увольнения работника, судебный пристав обратил взыскание на банковские счета должника.

Мужчина не принимал усилий для официального трудоустройства. Тогда приставы наложили запрет на регистрационные действия в отношении квартиры.

Исполнительные действия судебного пристава-исполнителя в тот момент не смутили должника, но когда он стал оформлять договор купли-продажи квартиры, его затея потерпела фиаско. Должник вынужден был погасить всю задолженность в полном объеме, включая исполнительский сбор.

Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.