ВИДЕО: "Имущество у них – стол и табуретка, а выиграли они конкурс на 29 миллиардов"

Спецпредставитель президента РФ по экологии Сергей Иванов рассказал в телеинтервью о "вопиющем" конкурсе в Карелии по определению регионального оператора по обращению с отходами.

"Вопиющим случаем" назвал (4-я минута видеозаписи) спецпредставитель президента РФ по вопросам экологии Сергей Иванов итоги торгов в Карелии по определению регионального оператора по обращению с отходами.

"Выиграла компания, состоящая из одного человека. Имущество у них – стол и табуретка, а выиграли они конкурс на 29 миллиардов рублей по вывозу всего мусора", – рассказал Иванов, выступая 9 июля в программе "Мнение" на телеканале "Россия 24". Программа была посвящена реализации в России национального проекта "Экология".

"Хорошее сочетание, да? Один человек, табуретка, стол и 29 миллиардов", – акцентировал внимание телезрителей спецпредставитель президента. Название компании, о которой шла речь, Сергей Иванов при этом не упомянул.