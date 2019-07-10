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Новости. Экономика
15:42, 10 Июля 2019

ВИДЕО: "Имущество у них – стол и табуретка, а выиграли они конкурс на 29 миллиардов"

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Спецпредставитель президента РФ по экологии Сергей Иванов рассказал в телеинтервью о "вопиющем" конкурсе в Карелии по определению регионального оператора по обращению с отходами.

"Вопиющим случаем" назвал (4-я минута видеозаписи) спецпредставитель президента РФ по вопросам экологии Сергей Иванов итоги торгов в Карелии по определению регионального оператора по обращению с отходами.

"Выиграла компания, состоящая из одного человека. Имущество у них – стол и табуретка, а выиграли они конкурс на 29 миллиардов рублей по вывозу всего мусора", – рассказал Иванов, выступая 9 июля в программе "Мнение" на телеканале "Россия 24". Программа была посвящена реализации в России национального проекта "Экология".

"Хорошее сочетание, да? Один человек, табуретка, стол и 29 миллиардов", – акцентировал внимание телезрителей спецпредставитель президента. Название компании, о которой шла речь, Сергей Иванов при этом не упомянул.    

 

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Комментарии

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petronik
2019-07-10 17:04:27
Не забывайте, что была какая-то конкурсная комиссия, которая выбрала этот стол и табуретку. Вот где корни.
Миша
2019-07-10 16:41:38
zanoza А кто он ?? Парфёнов ? Не много ли зла республике от одного ...ота ? Может место его в СИЗО ? Или пока ещё рано ?
zanoza
2019-07-10 16:59:29
Миша, время такое, страной управляют воры, коррупционеры и хапуги!
Неравнодушный
2019-07-10 16:39:49
Мутнейшая контора, до сих пор полная путаница во всех их начислениях.
zanoza
2019-07-10 16:08:01
То что в Карелии создали искусственно "регионального оператора" по обращения с ТКО,это всем давно понятно! И кто был инициатором его создания, тоже понятно. Но теперь создают искусственных инвесторов (КАЛИПСО) по утилизации ТКО и автор этого проекта тот же. Неужели нет в стране силы, которая бы прекратила эти безобразия!
Мизантроп
2019-07-10 16:14:14
zanoza, Нет такой силы, ПОКА нет.
zanoza
2019-07-10 16:22:03
Мизантроп, народ мог бы быть такой силой, если бы был менее инертным!
Мизантроп
2019-07-10 16:51:22
zanoza, Партия должна повести народ. Учи уже историю.
Жуков
2019-07-10 15:58:08
Всё правильно с одного человечка и не спросишь, а с табуретки тем более. Сейчас по идее силовики и УФАС, засуетятся. А идейный вдохновитель как всегда в тени. Россия, мать.
Кива Сергей
2019-07-10 15:46:21
Но ведь табуретка то есть . И кресло под тем кто допустил ,этих с табуреткой, до выигрыша.
User
2019-07-10 16:01:51
Кива Сергей, так и 450 кресел под теми, кто законы, допускающие такие выигрыши, придумывает, и еще одно под тем, кто эти законы подписывает. А Обама свое кресло покинул, вот он и виноват. :)
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