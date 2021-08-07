Индекс «Пятёрочки»: цена «борщевого набора» у ритейлера оставалась ниже средней по рынку

По данным Росстата, в апреле–июне нынешнего года минимальный продовольственный набор на месяц в среднем обходился россиянам в 4 979 рублей.

В Москве его стоимость была почти на тысячу выше и составляла 5 977 рублей, а в Санкт-Петербурге продуктовый минимум стоил 5 527 рублей.

В то же время стоимость такой же продуктовой корзины в магазинах торговой сети «Пятёрочка» была равна 4 977 рублей в центральной России, на Урале и в Сибири, 5 505 рублей — в Первопрестольной и 5 394 рубля — в Северной столице. В результате индекс «Пятёрочки» — или отношение цены продуктового набора на месяц в магазинах сети к его среднерыночной стоимости — составил 100%, 92% и 98% соответственно. Иными словами, в Москве минимум продуктов на месяц, купленный в «Пятёрочке», обходился на 8% дешевле, а в городе на Неве — на 2%.

На протяжении второго квартала цены на продукты росли ускоренными темпами. Так, в апреле продовольственная инфляция составляла 6,6%, а в июне она уже выросла до 7,9%. Овощи дорожали еще стремительнее. Если в середине весны цены на плодоовощную продукцию росли в годовом исчислении на 4,8%, то к концу июня ценовая динамика ускорилась до 11,2%. О причинах сложившейся ситуации рассказывает руководитель макроэкономического анализа X5 Group Илья Фёдоров.

«Высокая инфляция плодоовощных товаров преимущественно связана с меньшим, по сравнению с предыдущим годом, посевом корнеплодов и неудовлетворительным качеством урожая этих культур в прошлом году, что отрицательно сказалось на объёме и сроках их хранения, — поясняет представитель компании. — В результате к весне предложение овощей „борщевого набора“ оказалось меньше обычного и привело к их удорожанию на рынке по всей цепочке поставок».

Несмотря на негативные тенденции рынка, в сети «Пятёрочка» овощи оставались наиболее доступными. К примеру, капуста в магазинах ритейлера стоила на 16% среднерыночной, лук — на 11%, а морковь — на 8%. То же следует сказать и о почти половине продуктов из базовой продуктовой корзины, по которой Росстат проводит расчёты. Так, солёная селедка в «Пятёрочке» стоила на 21% дешевле среднерыночной цены, горох и фасоль — на 20%, подсолнечное масло и яблоки — на 18%, курица — на 16%, вермишель — на 12%, мука — на 11%.

Кроме того, цены на ряд продуктов питания с апреля по июнь в магазинах торговой сети «Пятёрочка» даже снизились. Так, огурцы за указанный период подешевели на 22%, мороженая рыба и пшено — на 3%, чёрный чай и перец горошком — на 2%, карамель — на 1%. А яблоки, сыр, творог, рис и мука в цене за второй квартал нынешнего года не выросли.

Наряду с индексом «Пятёрочки» продуктовый ритейлер проводит расчёт цены продовольственного набора из самых доступных в своих категориях продуктов питания. Согласно данным «Пятёрочки», такой набор в магазинах сети стоил на 33,8-41,3% ниже средней стоимости по рынку. В европейской части нашей страны, на Урале и в Сибири его стоимость была равна 3 008 рублей, 3 507 рублей в Москве и 3 658 рублей в Санкт-Петербурге.