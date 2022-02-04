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Информационный стенд для туристов может появиться рядом с вокзалом в Петрозаводске

Новости. Общество
15:54, 04 Февраля 2022
фото: © Николай Смирнов / «Столица на Онего»

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Власти столицы Карелии намерены установить стенд для информирования туристов вблизи железнодорожного вокзала в Петрозаводске.

Информационный стенд для туристов может появиться на месте киоска «Союзпечать» рядом с железнодорожным вокзалом в Петрозаводске. Об этом заявил в соцсети мэр карельской столицы Владимир Любарский. Он пояснил, что проект разработал председатель карельского отделения Союза дизайнеров России Егор Пермяков.

По оценке Любарского, стенд поможет туристам проложить маршрут по Петрозаводску.

«В него будет загружена актуальная карта города, которая позволит гостям Петрозаводска построить свой маршрут так, чтобы узнать обо всех достопримечательностях. Стенд планируется делать невысоким, чтобы не закрывать панораму города, а рядом с ним установят три подставки для сумок. Место под стенд, кстати, выбрали неслучайно: Управление по туризму провело мониторинг — здесь проходит основной поток туристов», — заявил Любарский.

Архитекторы указали на то, что наклон стенда должен быть небольшим, а его поверхность должна быть покрыта специальным слоем, на котором не будет задерживаться влага.

Ранее глава Петрозаводска предлагал обсудить, какой арт-объект установить на ж/д вокзале.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
David.
2022-02-04 16:03:50
Фотки в инсту постит, но возраст не утаишь! :) Он реально думает , что это кому-то нужно, как в стишке."Он опять поспал немножко
И опять взглянул в окошко,
Увидал большой вокзал,
Почесался и сказал:

«Это что за остановка —
Бологое иль Поповка?»
Гость
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