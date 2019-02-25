Инициативу карельского парламента о сокращении сроков рассмотрения обращений граждан рассмотрят в Совете Федерации

В понедельник в Совете Федерации в рамках совещания по вопросу совершенствования законодательства РФ члены Комитета по регламенту и организации парламентской деятельности рассмотрят предложения региональных парламентов об изменении порядка рассмотрения органами власти обращений граждан.

Свою инициативу представит и Законодательное Собрание Карелии.

В мероприятии примут участие депутаты Евгений Беседный и Марина Гуменникова.

Как сообщалось ранее, карельские парламентарии предлагают внести изменения в Федеральный закон "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" и уменьшить количество дней, отведенных на подготовку ответа, с 30 до 20.

Также предлагается сократить с 15 до 10 дней срок, в течение которого государственные органы, органы местного самоуправления или должностные лица обязаны обмениваться документами и материалами, необходимыми для рассмотрения обращения.